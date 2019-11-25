Житель Балтийска получил почти 5 лет колонии за сбыт дезоморфина

СЕГОДНЯ 12:24 2019-11-25T12:24:49+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Изменить размер текста: A A

В Балтийске за сбыт наркотиков осудили местного жителя. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале этого года мужчина на улице Ленина продал за 1000 рублей шприц с жидкостью, содержащей в своем составе дезоморфин. Сразу после этого его задержали сотрудники полиции.

В шприце было 5 мл наркотической жидкости, что является значительным объемом. В результате суд приговорил балтийцы к 4 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU