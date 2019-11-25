2019-11-25T12:38:06+03:00
Происшествия

СКР отчитался о борьбе с коррупцией в Калининградской области

Сумма ущерба, причиненного взяточниками и казнокрадами, составила 22, 5 миллиона рублей
Игорь ОРЕХОВ
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За 9 месяцев этого года Следственное управление СКР по Калининградской области зарегистрировало 167 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Это на 29 больше, чем за аналогичный период 2018-го.

- В течение указанного времени в производстве следователей находилось 145 уголовных дел о коррупционных преступлениях (зав аналогичный период прошлого года – 117), - сообщили в правоохранительном ведомстве. - В суд было направлено 42 уголовных дела (АППГ – 35).

В числе фигурантов уголовных дел оказались 18 должностных лиц различных рангов, в том числе 4 представителя органов местного самоуправления, 8 сотрудников МВД России и 1 человек из Минюста.

Сумма установленного причиненного коррупционными преступлениями ущерба составила 22,5 млн. рублей (АППГ - 1,4 млн. руб.). В ходе расследования возмещен ущерб на 12,6 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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