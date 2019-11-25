За три дня в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя
С пятницы по воскресенье в Калининградской области проходило профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе рейдов инспекторы ГИБДД выявили и задержали 34 пьяных водителя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«На всех нарушителей были составлены административные материалы и теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет», - отметили в пресс-службе полиции.
Четверо жителей региона попались на повторном вождении. Им грозит более суровое наказание – до двух лет лишения свободы и лишение прав на три года.
ГИБДД просит очевидцев сообщать о фактах пьяного вождения на по телефону дежурной части 552-811 или ближайшему наряду ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU