За три дня в Калининградской области задержали 34 пьяных водителя

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-25T12:46:44+03:00

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С пятницы по воскресенье в Калининградской области проходило профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В ходе рейдов инспекторы ГИБДД выявили и задержали 34 пьяных водителя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«На всех нарушителей были составлены административные материалы и теперь им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет», - отметили в пресс-службе полиции.

Четверо жителей региона попались на повторном вождении. Им грозит более суровое наказание – до двух лет лишения свободы и лишение прав на три года.

ГИБДД просит очевидцев сообщать о фактах пьяного вождения на по телефону дежурной части 552-811 или ближайшему наряду ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU