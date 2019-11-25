Эксперты выяснили, сколько денег хранят калининградцы в банках

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-25T13:12:35+03:00

Размер депозитов вырос на четверть за последние три года

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Калининградская область заняла 12-е место в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным исследования, жители Калининградской области хранят на депозитах, в среднем, 183,8 тыс рублей. При этом, за последние три года, размер депозитов вырос более чем 26 процентов. Примечательно, что чуть более 18 процентов – это вклады в валюте.

Самые крупные вклады, по данным исследования, у жителей Москвы – 822 тыс рублей, на втором месте жители Санкт-Петербурга – 420,6 тыс рублей. Замыкают тройку жители Магаданской области – 317,9 тыс рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU