Скверу в Центральном районе Калининграда хотят присвоить имя Алексея Леонова

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-25T13:53:11+03:00

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Скверу в Центральном районе Калининграда хотят присвоить имя космонавта Алексея Леонова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Речь идет о сквере на пересечении улиц Карла Маркса, Леонова, Комсомольской и Фестивальной аллеи. Этот вопрос будут обсуждаться на заседании топонимической комиссии и заседании городского совета депутатов, отметили в мэрии Калининграда.

Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU