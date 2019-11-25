Скверу в Центральном районе Калининграда хотят присвоить имя Алексея Леонова
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Скверу в Центральном районе Калининграда хотят присвоить имя космонавта Алексея Леонова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Речь идет о сквере на пересечении улиц Карла Маркса, Леонова, Комсомольской и Фестивальной аллеи. Этот вопрос будут обсуждаться на заседании топонимической комиссии и заседании городского совета депутатов, отметили в мэрии Калининграда.
Алексей Леонов скончался 11 октября на 86-м году жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU