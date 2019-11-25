2019-11-25T14:06:02+03:00
Происшествия

Калининградец отомстил за свой поврежденный трактор

Вооружившись железной трубой, мужчина переколотил стекла в автомобиле обидчика
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Гусевского городского округа обратился житель одного из поселков с жалобой на то, что кто-то переколотил все стекла в его автомобиле.

Устанавливая возможных недоброжелателей сельчанина, участковые уполномоченные узнали, что незадолго до этого тот поссорился со своим знакомым. Оказалось, 39-летний тракторист предъявил претензии по поводу поврежденной двери его «железного коня». Доставленный в ОВД подозреваемый сознался, что отомстил обидчику, отыгравшись на его транспортном средстве с помощью металлической трубы.

Во сколько встанут автомобилисту новые стекла – сейчас устанавливается. Ну а мстителю его выходка может обойтись в 2 года лишения свободы, имегнно такую санкцию предусматривает статья УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», по признакам которой возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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