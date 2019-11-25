В Калининграде студент техникума пытался поджечь дверь квартиры

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-25T14:17:19+03:00

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Ранним утром перед квартирой в одном из домов по улице Севастьянова в Калининграде загорелся дверной коврик. И не появись на лестничной площадке сосед, который поспешил потушить занявшийся пожар, еще не известно, чем бы все кончилось. Все тот же очень вовремя вернувшийся домой сосед вспомнил и о незнакомце, с которым столкнулся, входя в подъезд. Мужчина толково описал приметы парня, в котором сын хозяйки едва не сгоревшего жилища опознал своего приятеля. Уже, правда, бывшего, с которым успел рассориться.

- По предварительной информации, 20-летний студент одного из техникумов решил таким способом отомстить бывшему другу, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Причем оказалось, что еще до этого случая дверь злополучной квартиры поджигали дважды! И каждый раз бдительные соседи успевали ликвидировать возгорание. Теперь, стоит надеяться, преступник получит по заслугам: ему официально предъявили обвинение по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога». А это в перспективе может означать лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU