Прокуратура потребовала снести заборы вокруг пруда в поселке Большое Исаково

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-25T14:45:19+03:00

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Прокуратура потребовала обеспечить беспрепятственный доступ к пруду Чистый в поселке Большое Исаково. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Владельцы нескольких земельных участков вдоль пруда установили заборы и железную сетку, и тем самым, ограничили доступ к водоему. При этом, пруд Чистый является объектом общего пользования и каждый гражданин вправе иметь к нему доступ.

В результате прокурор Гурьевского района обратился в суд с требованием демонтировать ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU