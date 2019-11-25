Прокуратура потребовала снести заборы вокруг пруда в поселке Большое Исаково
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Прокуратура потребовала обеспечить беспрепятственный доступ к пруду Чистый в поселке Большое Исаково. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Владельцы нескольких земельных участков вдоль пруда установили заборы и железную сетку, и тем самым, ограничили доступ к водоему. При этом, пруд Чистый является объектом общего пользования и каждый гражданин вправе иметь к нему доступ.
В результате прокурор Гурьевского района обратился в суд с требованием демонтировать ограждения.
ИСТОЧНИК KP.RU