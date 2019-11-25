Лукашенко предложил собирать в Калининграде белорусские автобусы

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-25T15:17:04+03:00

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Белоруссия и Калининградская область должны наращивать экономическое взаимодействие, в первую очередь – в промышленности и производственной кооперации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко с губернатором Антонон Алихановым, сообщает «РИА Новости».

«Рассчитываем на более тесную кооперацию белорусских и российский машиностроителей. Тем более что наработок у нас в этой сфере предостаточно», - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что белорусские автобусы успешно эксплуатируются в Калининградской области, есть возможность расширить парк пассажирской техники за счет электробусов «Белкоммунмаша». По словам Лукашенко, белорусская сторона готова организовать совместную сборку этой техники в Калининградской области.

По словам президента, стороны могут сотрудничать в область строительства, поставок стройматериалов.

«Сегодня в области реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. Это - строительство морского порта, калийного комбината, музейного комплекса, Приморского кольца. Мы готовы участвовать в стройках, в том числе и через поставку грузовых, дорожных, коммунальных, строительных машин», - сказал Александр Лукашенко. Он также считает возможным для Белоруссии поделиться своим опытом в сельском хозяйстве, видит резервы для увеличения поставок в регион белорусского продовольствия.

ИСТОЧНИК KP.RU