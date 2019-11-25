Родственники сбитого насмерть пешехода под Балтийском потребовали компенсацию в 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-25T15:41:43+03:00

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В декабре 2017 года на автодороге Калининград-Балтийск водитель «Тойоты» в районе поворота на поселок Люблино сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Спустя два года мать и дядя погибшего подали в суд на виновника аварии и потребовали компенсацию в размере1,5 млн рублей, а также возмещение расходов на погребение.

«Утрата близкого человека в результате действий ответчика и его бездействия в последствии принесла матери и дяде погибшего душевное потрясение, сильнейшие моральные страдания», - отметили в пресс-службе Светловского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU