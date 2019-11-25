До конца года в Калининграде установят 116 новых урн и 51 скамейку

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-25T15:46:14+03:00

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Власти Калининграда выделили 3,8 млн рублей на установку на городских улицах новых скамеек и урн. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего городские власти планируют приобрести 116 новых урн и 51 скамейку. Аукцион по выбору поставщика проведут 3 декабря.

«Подрядчик должен будет привезти и установить 116 урн серого цвета, емкостью 50 литров из оцинкованной стали на бетонном основании, 27 скамеек из оцинкованной стали с сиденьем и спинкой из бруса лиственницы, и 24 скамейки в виде ящика с откидной крышкой-сиденьем из бруса лиственницы», - отметили в пресс-службе администрации.

Все работы должны быть завершены до 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU