В Калининграде осудили кадастрового инженера за махинации с документами на квартиры
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В Калининграде к административной ответственности привлекли кадастрового инженера, которая подделывала документы о перепланировке квартир. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.
Инженер не вносила в технические планы помещений сведения о переустройствах и перепланировке. Нарушения были выявлены в отношении восьми квартир на улице Ломоносова а также дома на улице Каштановая аллея.
Мировой суд признал кадастрового инженера виновной в трех правонарушениях и оштрафовал ее нга 30 тысяч рублей по каждому из них.
ИСТОЧНИК KP.RU