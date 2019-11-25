В Калининграде осудили кадастрового инженера за махинации с документами на квартиры

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-25T16:03:46+03:00

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В Калининграде к административной ответственности привлекли кадастрового инженера, которая подделывала документы о перепланировке квартир. Об этом сообащет пресс-служба областной прокуратуры.

Инженер не вносила в технические планы помещений сведения о переустройствах и перепланировке. Нарушения были выявлены в отношении восьми квартир на улице Ломоносова а также дома на улице Каштановая аллея.

Мировой суд признал кадастрового инженера виновной в трех правонарушениях и оштрафовал ее нга 30 тысяч рублей по каждому из них.

ИСТОЧНИК KP.RU