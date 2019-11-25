В Калининграде хотят создать форум «Балтийский Валдай»

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-25T16:43:04+03:00

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В Калининграде планируется создать экспертно-аналитический центр и дискуссионный клуб, объединяющий ведущих экспертов стран Балтийского региона. Об этом сообщил посол РФ в Литве Александр Удальцов на встрече с исследователями БФУ им. Канта, сообщает пресс-служба вуза.

По словам дипломата, идеальной площадкой, с точки зрения географии и удобства, для проведения такого мероприятия подойдет БФУ им. И. Канта,

«Одна из целей моего приезда — создание дискуссионного форума или клуба под условным названием «Балтийский Валдай» для обсуждения экономических, туристических тенденций, инновационного развития и т.д. Эта идея уже поддержана на региональном и федеральном уровнях. Для ее реализации БФУ им. И. Канта может сыграть одну из главных организаторских ролей международного дискуссионного клуба», - сказал Удальцов.

Он отметил, что форум будет привлекателен для экспертов международного уровня.

«Важно подчеркнуть, он призван не сталкивать лбами интересы каждой отдельно взятой страны, а наоборот — находить компромиссы, помогать сотрудничеству ради высоких целей: науки, искусства и т.д.», - сказал посол РФ в Литве.

ИСТОЧНИК KP.RU