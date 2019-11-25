2019-11-25T17:10:40+03:00
Общество

В конце ул. Артиллерийской в Калининграде решили построить детсад на 185 мест

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Городские власти решили построить новый детский сад на улице генерала Мариенко, что в конце ул. Артиллерийской. Об этом сообщили на встрече представителей мэрии с жителями микрорайона, прилегающего к улице Артиллерийской.

Проектирование дошкольного учреждения вместимостью 185 мест уже началось.

На первом этаже детсада будут располагаться ясельные группы, для того, чтобы решить вопрос с местами для детей младше 3 лет.

«Также на этой же территории зарезервирован участок, который позволяет разместить школу, вместимостью 1400 мест. На ул. Орудийной мы планируем запроектировать новый корпус детского сада на 90 мест», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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