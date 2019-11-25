Алиханов предложил Лукашенко использовать калининградские порты

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-25T17:27:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предложил рассмотреть перспективы использования Минском калининградских портов. Об этом сообщает «ТАСС».

«Сегодня на заседании белорусско-российского совета по сотрудничеству мы будем обсуждать новые темы. И вот уже успели кратко обсудить: на наш взгляд, стоило бы вернуться к вопросу использования наших портовых мощностей, - цитирует издание слова калининградского губернатор.

Антон Алиханов сообщил, что в прошлом году практически удвоился товарооборот Калининградской области и Белоруссии, за 9 месяцев текущего года «у нас небольшое снижение».

«Надо посмотреть внимательно по статистике, понять, где у нас есть проблемы, может, это просто ошибки счета, - заметил калининградский губернатор. - Действительно, задача на дальнейшее увеличение товарооборота стоит». По его словам, важно развивать промышленную кооперацию, с выходом на рынок ЕАЭС, он также отметил, что Белоруссия является серьезным игроком на рынке строительных услуг и строительных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU