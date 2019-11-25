2019-11-25T18:17:16+03:00
Общество

Алиханов отметил важную роль Белоруссии в поставке стройматериалов в Калининград

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Для Калининградской области актуальным остается вопрос поставок в регион стройматериалов, особенно цемента. Для обеспечения бесперебойной работы строительного комплекса важную роль в этом играют белорусские поставщики, заявил губернатор Антон Алиханов на встрече с заместителем премьер-министра Белоруссии Владимиром Дворником

«Мы декларируем свою готовность в продолжении плодотворного сотрудничества. Видим перспективы по увеличению товарооборота, развитию реального сектора экономики, социальной сферы. Сегодня был традиционно теплый, открытый деловой разговор», – сказал Дворник

Как сообщает пресс-служба регионального праивтельства, договоренности о поставках строительных материалов в Калининградскую область на 2020 год были закреплены подписанием соответствующих контрактов между белорусскими и калининградским предприятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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