Суд обязал администрацию Озерска отремонтировать дорогу в одном из поселков
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Суд обязал администрацию Озерского городского округа отремонтировать подъездную дорогу к поселку Борок. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Жители поселка написали коллективную жалобу на состояние дороги. Прокуратура и ГИБДД провели проверку и обнаружили на участке дороги множественные ямы и выбоины. Более того, по этой дороге ежедневно ездил школьный автобус.
Прокурор района после проверки обратился в суд с требованием обязать администрацию Озерска отремонтировать дорогу. Суд удовлетворил заявленные прокурором района требования.
ИСТОЧНИК KP.RU