СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-25T19:07:31+03:00

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По ул. Комсомольской в Калининграде временно прекращается движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение троллейбусов прекращается с 27 ноября по 15 декабря для проведения работ на опорах контактной сети в рамках комплексного ремонта улицы.

Троллейбусы №2 минуют ул. Комсомольскую и пойдут по Советскому проспекту. Движение остального транспорта, маршруты которого пролегают по ул. Комсомольской останется без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU