2019-11-25T19:20:01+03:00
Общество

В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе

Виктор Сергеев
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Региональная Госавтоинспекция опубликовала места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на этой неделе.

1.Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 53 км 250 м, Гвардейский ГО

2.Автодорога 27 ОП РЗ 27К-138 «Переславское-Круглово», 11 км 90 м, Зеленоградский ГО

3.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-001 «Калининград-Зеленоградск», пос. Муромское, ул. Центральная, д. 10, Зеленоградский ГО

4.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-013 «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск», 53 км 690 м, Зеленоградский ГО

5.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 26 км 50 м, Балтийский ГО

6.Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы Литовской Республикой», 35 км 770 м, Гвардейский ГО

7.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-016 «Калининград-Балтийск», 46 км 150 м, Балтийский ГО

8.Автодорога А-229 «Калининград-Черняховск-Нестеров до границы с Литовской Республикой», 71 км 50 м, Черняховский ГО

9.Автодорога 27 ОП РЗ 27А-017 «Калининград-Долгоруково», 22 км 80 м, Багратионовский ГО

ИСТОЧНИК KP.RU

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