Спасатели помогли рыбакам, которые заблудились в тумане в районе мыса Таран
Лодка с рыболовами была обнаружена в 11 км от берега
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Помощь спасателей понадобилась трем рыбакам на резиновой лодке, которые вышли в море и заблудились в густом тумане на траверзе мыса Таран. Инцидент случился в понедельник 25 ноября в 15:50.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на помощь к рыболовам оперативно выдвинулись 11 человек.
- В 17:55 потерявшиеся рыбаки были обнаружены сотрудниками ГИМС на удалении 11 км от берега, взяты на буксир и отбуксированы к берегу, - сообщили в МЧС.
Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU