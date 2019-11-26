Ветеран карате из Калининграда завоевал серебро чемпионата мира в Японии

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-26T10:10:41+03:00

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Токио принял 12-й чемпионат мира по карате, собрав сотни лучших спортсменов планеты, в том числе детей и ветеранов спорта.

Как раз на ветеранском турнире в составе сборной России и отличился представитель Калининграда Алибек Гаджикурбанов.

Министерство спорта Калининградской области сообщает, что наш земляк провел четыре поединка, в трех победил бойцов из Казахстана, Бразилии и Польши. В финале Алибек проиграл в дополнительное время – сильнее него оказался соотечественник Михаил Агафонов из Свердловской области.

Алибек Гаджикурбанов – победитель аналогичных весенних соревнований, многократный чемпион страны, руководитель и тренер калининградского клуба «Самурай».

В начале декабря калининградец выступит на Кубке Европы, который пройдет в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU