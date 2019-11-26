В Калининграде ушла из больницы и пропала 16-летняя девушка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде полиция объявила в розыск 16-летнюю Яну Сидорец. Накануне днем девушка ушла из детской областной больницы и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы коричневые ниже плеч, на лбу имеет шрам
Была одета: серая кофта, темно-синие лосины, синие кроссовки.
Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU