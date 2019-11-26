В Калининграде ушла из больницы и пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-26T10:25:26+03:00

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В Калининграде полиция объявила в розыск 16-летнюю Яну Сидорец. Накануне днем девушка ушла из детской областной больницы и до настоящего времени ее местонахождение не установлено, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы коричневые ниже плеч, на лбу имеет шрам

Была одета: серая кофта, темно-синие лосины, синие кроссовки.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU