В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-26T10:33:52+03:00

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Во вторник, 26 ноября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Киевская 71,75, ул. М. Новикова 1, 5,5а,5 б,14, ул. Судостроительная 2,15, ул. Коммунистическая 4а, 4,6, ул. Батальная 6.

До 18 часов приостановлена подача электроэнергии по адресам:

ул. Парковая аллея 61, 71, 75, 77, 83-99

ул. В. Талалихина1,1а, 2, 2а, 3, 3а, 5-21,6-22

ул. Д. Бедного 1,1а,1б,1в,2,3,3а,3б,5,5а,5в,

6,6а,7а,7б,8,9,9а,9б,10,11,11а,11б,11в,12-18,

15,15а,15б,17,17а,

ул. Островского 3а,3б

ул. Луговая 2-10,16,20-34,34а,34б,36

ул. Фрунзе 87,97-103, 103а,105

ул. Грига 54.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено в Центральном районе на ул. Мусоргского15, 17 (поликлиника №3),19-21.

ИСТОЧНИК KP.RU