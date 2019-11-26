Озерам Шенфлиз и Пелавское в Калининграде решили официально присвоить привычные названия

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-26T10:42:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Озерам Шенфлиз и Пелавское в Калининграде необходимо официально присвоить привычные названия. Решение об этом было принято на заседании топонимической комиссии в понедельник, 25 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Озера, которые всем калининградцам известны как Шенфлиз и Пелавское, до сих пор не были официально проименованы, эти привычные названия, кроме как на картографических материалах, документально не были закреплены. Члены топонимической комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы юридически узаконить эти наименования», - рассказали в пресс-службе мэрии Калининграда.

Отметим, что еще в начале октября председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин заявил, что этим озерам нужно дать другие названия.

«Я не уверен, что Пелавское - это разумное название, - цитировал Кропоткина портал «Клопс». - До 1945 года на этом месте не было никакого озера, был карьер, который начали разрабатывать во времена Советского Союза... Название просто прилипло. Как Хлебное озеро, которое так называли только потому, что когда-то рядом хлебный магазин стоял. Я считаю, что название должно быть другим, особенно когда водоем сделан в наше время. Если бы название давалось ранее, его надо было сохранить. А так просто в бумаги надо было что-то вписать и назвали. Я нигде не нашел, чтобы было присвоено название этому водоему, тоже самое с Шенфлизом.

Окончательное решение по этому вопросу должен принять горсовет Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU