2019-11-26T11:15:12+03:00
Общество

Лоукостер «Победа» обсуждает открытие рейса из Калининграда в Сочи

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Лоукостер «Победа» весной 2020 года планирует запустить авиарейс из Калининграда в Сочи. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Храброво».

«В летнем расписании 2020 года планируется увеличить количество рейсов в Санкт-Петербург, а также обсуждается открытие рейсов по направлению Калининград – Сочи авиакомпанией «Победа», — сообщили RNS в пресс-службе «Храброво».

В авиакомпании в свою очередь сообщили, что решение по новым направлениям пока не принято.

Сейчас лоукостер выполняет рейсы из Калининграда в Москву (2 раза в день) и в Санкт-Петербург (1 раз в день).

ИСТОЧНИК KP.RU

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