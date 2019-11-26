Лоукостер «Победа» обсуждает открытие рейса из Калининграда в Сочи
Лоукостер «Победа» весной 2020 года планирует запустить авиарейс из Калининграда в Сочи. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Храброво».
«В летнем расписании 2020 года планируется увеличить количество рейсов в Санкт-Петербург, а также обсуждается открытие рейсов по направлению Калининград – Сочи авиакомпанией «Победа», — сообщили RNS в пресс-службе «Храброво».
В авиакомпании в свою очередь сообщили, что решение по новым направлениям пока не принято.
Сейчас лоукостер выполняет рейсы из Калининграда в Москву (2 раза в день) и в Санкт-Петербург (1 раз в день).
ИСТОЧНИК KP.RU