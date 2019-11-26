На польской границе задержали калининградку за неоплаченный штраф

СЕГОДНЯ 11:23 2019-11-26T11:23:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На польской границе задержали жительницу Калининградской области, которая вовремя не оплатила штраф. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Безледах. В ходе проверки документов выяснилось, что калининградка до сих пор не оплатила штраф за контрабанду сигарет. Оплачивать штраф ей пришлось на месте.

Всего на выходных в этом пункте пропуска задержали шесть человек, которые не оплатили штрафы. Двое из них не смогли погасить задолженность и были арестованы, отметили в пресс-службе погрануправления.

ИСТОЧНИК KP.RU