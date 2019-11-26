Полиция и волонтеры разыскали пропавшую 16-летнюю калининградку

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-26T11:27:41+03:00

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В Калининграде завершились поиски пропавшей 16-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как ранее писала «Комсомолка», накануне 16-летняя Яна С. ушла из детской областной больницы не вернулась. Сотрудники полиции подготовили ориентировки с приметами подростка, которые были направлены во все территориальные органы и региональные СМИ. Помощь в розыске несовершеннолетней оказали волонтеры.

«16-летнюю Яну обнаружили в ночное время гуляющей на улице, после чего сообщили в полицию. Подросток был доставлен в отдел и передан матери. Сотрудники полиции выяснили, что каких-либо противоправных действий в отношении подростка не осуществлялось», - отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU