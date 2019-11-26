2019-11-26T12:16:05+03:00
Общество

В Калининграде выставили на продажу «Янтарный сказ»

Виктор Сергеев
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В Калининграде выставили на продажу «Янтарный сказ». Об этом сообщается на сайте Росимущества.

Продавцом выступает ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»)». На аукционе, который пройдет 24 декабря, планируется продать 100 процентов акций АО «Янтарный сказ», всего 483 150 акций. Начальная цена продажи – 570 млн рублей.

На балансе «Янтарного сказа» находится 11 зданий и строений (типография, мастерские, производственные помещений и др.) общей площадью 26,2 тыс квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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