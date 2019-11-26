Калининградец дал взятку полицейскому, спасая бывшую жену от крупного штрафа
В Центральном районном суде Калининграда началось рассмотрение уголовного дела по даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В августе этого года предпринимательницу из Калининграда уличили в продаже алкоголя без сопроводительных документов, подтверждающих его легальность. Бывший супруг женщины решил помочь ей избежать крупного штрафа и дал взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику полиции, чтобы «замять дело». Сразу после передачи денег его задержали.
Теперь мужчине, на которого завели уголовное дело, грозит до восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU