2019-11-26T13:29:29+03:00
Общество

Стационарные терминалы в городских автобусах Калининграда начнут работать в середине декабря

Правда, изменения пока коснутся лишь троллейбусов и части автобусов «КалининградГорТранса»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Презентация этих терминалов в мэрии Калининграда проходила еще в июле 2015 годаПрезентация этих терминалов в мэрии Калининграда проходила еще в июле 2015 годаФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин в очередной раз уверил горожан, что в ближайшее время в городском транспорте появятся стационарные терминалы для оплаты поездок. Причем, вице-мэр даже заявил, что монтаж этих приборов уже идет.

- На некоторых троллейбусах они уже есть, мы их запечатали, - пояснил Кутин. - До 1 декабря у нас должна быть установлена первая партия валидаторов, которая в течение недели-двух должна быть запущена через программное обеспечение.

По словам Олега Кутина, на первом этапе валидаторы будут установлены на все маршруты троллейбусов и на нескольких маршрутах автобусов. Что касается частных перевозчиков, то пока они не заявляли о начале установки приборов.

- Сами собственники будут принимать решение, насколько для них необходима закупка этих валидаторов, - сообщил Кутин. - Пока они изучают этот вопрос и консультируются с поставщиками. Сколько это будет им стоить, я комментировать не могу, потому что у частников своя форма закупки, они в этом смысле не ограничены рамками законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде сняли с линии два неисправных автобуса
Прокуратура: За три года в Калининградской области изъято 69 тыс литров «левого» алкоголя
«Игнорируют даже ГИБДД»: В Калининграде за сутки оштрафовали 42 пешехода-нарушителя
На ул. Батальной в Калининграде снесли два незаконных павильона
В Калининграде задержали уголовника за серию краж из квартир
Калининградец получил 4 года колонии-поселения за ДТП с тремя погибшими
Калининградка украла у своей матери 90 тысяч рублей
В Советске полицейские спасли пенсионерку, лежащую без сознания в своей квартире
В Калининграде водители общественного транспорта вынуждены работать за кондукторов
В Калининграде откроется выставка работ участников пленэра в Музее Донелайтиса
Уголовное дело калининградца, сбившего женщину с детской коляской, передано в СКР
В Калининграде начали чистить танк-памятник на ул. Соммера
Калининградец дал взятку полицейскому, спасая бывшую жену от крупного штрафа
В Калининграде выставили на продажу «Янтарный сказ»
Полиция и волонтеры разыскали пропавшую 16-летнюю калининградку
На польской границе задержали калининградку за неоплаченный штраф
Лоукостер «Победа» обсуждает открытие рейса из Калининграда в Сочи
Озерам Шенфлиз и Пелавское в Калининграде решили официально присвоить привычные названия
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды
В Калининграде ушла из больницы и пропала 16-летняя девушка
Ветеран карате из Калининграда завоевал серебро чемпионата мира в Японии
Спасатели помогли рыбакам, которые заблудились в тумане в районе мыса Таран
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
По ул. Комсомольской в Калининграде временно прекращается движение троллейбусов