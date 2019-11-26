Стационарные терминалы в городских автобусах Калининграда начнут работать в середине декабря

СЕГОДНЯ 13:21 2019-11-26T13:29:29+03:00

Презентация этих терминалов в мэрии Калининграда проходила еще в июле 2015 года Фото: Иван МАРКОВ

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин в очередной раз уверил горожан, что в ближайшее время в городском транспорте появятся стационарные терминалы для оплаты поездок. Причем, вице-мэр даже заявил, что монтаж этих приборов уже идет.

- На некоторых троллейбусах они уже есть, мы их запечатали, - пояснил Кутин. - До 1 декабря у нас должна быть установлена первая партия валидаторов, которая в течение недели-двух должна быть запущена через программное обеспечение.

По словам Олега Кутина, на первом этапе валидаторы будут установлены на все маршруты троллейбусов и на нескольких маршрутах автобусов. Что касается частных перевозчиков, то пока они не заявляли о начале установки приборов.

- Сами собственники будут принимать решение, насколько для них необходима закупка этих валидаторов, - сообщил Кутин. - Пока они изучают этот вопрос и консультируются с поставщиками. Сколько это будет им стоить, я комментировать не могу, потому что у частников своя форма закупки, они в этом смысле не ограничены рамками законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU