В Калининграде начали чистить танк-памятник на ул. Соммера

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-26T13:53:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде начали пескоструить танк-памятник на улице Соммера – его очищают до металла от слоев старой краски. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, на объекте «Памятный знак воинам-танкистам» предусмотрен комплекс работ. Сам танк очистят и покрасят. Приведут в порядок и постамент.

Работы по ремонту военно-мемориальных объектов, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения выполняет отобранная по конкурсу подрядная организация компания «Лестер».

Помимо танка предстоит привести в порядок памятники, расположенные на улице Майора Козенкова, площади Василевского, улице Комсомольская, в сквере на улице Карташева, в Южном парке.

Стоимость работ по всем перечисленным объектам – 1,6 млн рублей. Сроки – до 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU