Уголовное дело калининградца, сбившего женщину с детской коляской, передано в СКР

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-26T14:10:53+03:00

Решение принято прокурором области в связи с общественным резонансом вокруг ДТП на въезде в Пионерский

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Уголовное дело Вадима Кулика, который 3 ноября, управляя автомобилем «Мазда», на въезде в город Пионерский сбил женщину с 2-летним ребенком, принято к производству Следственным управлением СКР по Калининградской области.

Напомним, 28-летнего жителя Зеленоградского района обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (женщина скончалась на месте, малыш выжил), сопряженном с оставлением места совершения ДТП. Кулику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и сейчас он находится в следственном изоляторе.

Фигурирующая в уголовном деле статья 264 (часть 4, пункт «б»), УК РФ, вообще-то, относится к подследственности полиции. Однако в связи с широким общественным резонансом, который получила эта трагедия, и сложностью расследования прокурор Калининградской области принял решение о передаче материалов в Следственный комитет.

- В настоящее время продолжается производство комплекса следственных действий и криминалистических судебных экспертиз, - сообщили в региональном СУ СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU