В Калининграде откроется выставка работ участников пленэра в Музее Донелайтиса

СЕГОДНЯ 14:15 2019-11-26T14:16:37+03:00

16 художников из России и Литвы представят свои картины

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Выставка работ участников пленэра, который проходил в сентябре в Музее Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Нестеровского района откроется в Калининградском историко-художественном музее.

Как рассказали организаторы, в пленэре приняли участие 16 художников из России и Литвы – в течение недели они творили.

Результатом трудов стало 30 живописных работ, которые были переданы в коллекцию Калининградского историко-художественного музея.

Мероприятие проходит в рамках международного проекта приграничного сотрудничества Россия-Литва на 2014-2020.

Открытие выставки состоится 27 ноября в 16:00. Экспозиция будет доступна до 17 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU