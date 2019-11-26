В Калининграде откроется выставка работ участников пленэра в Музее Донелайтиса
Выставка работ участников пленэра, который проходил в сентябре в Музее Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды Нестеровского района откроется в Калининградском историко-художественном музее.
Как рассказали организаторы, в пленэре приняли участие 16 художников из России и Литвы – в течение недели они творили.
Результатом трудов стало 30 живописных работ, которые были переданы в коллекцию Калининградского историко-художественного музея.
Мероприятие проходит в рамках международного проекта приграничного сотрудничества Россия-Литва на 2014-2020.
Открытие выставки состоится 27 ноября в 16:00. Экспозиция будет доступна до 17 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU