В Калининграде водители общественного транспорта вынуждены работать за кондукторов

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-26T14:20:54+03:00

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Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, рассказывая о скором запуске стационарных терминалов для оплаты проезда, отметил, что у «КалининградГорТранса» есть острый дефицит кадров. Введение в эксплуатацию новых приборов, по словам вице-мэра, должно исправить эту ситуацию.

- Тот факт, что на многих маршрутах водители выполняют функции кондукторов – это следствие кадрового дефицита? – поинтересовались журналисты.

- Да, - ответил Кутин. - Автобусы ходят медленнее, и мы это понимаем. Мы проехали все населенные пункты, близлежащие к Калининграду, везде развесили объявления, обратились в центр занятости населения, обратились во все наши ВУЗы и образовательные учреждения среднего профиля. За прошлые две недели у нас 14 человек кондукторов пришли, но нужно еще порядка 150. Студентов к нам пришло, к сожалению, немного.

ИСТОЧНИК KP.RU