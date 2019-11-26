2019-11-26T14:20:54+03:00
Общество

В Калининграде водители общественного транспорта вынуждены работать за кондукторов

Последние массово увольняются из «КалининградГорТранса», на предприятии уже 150 вакансий
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Пассажиры теперь вынуждены больше времени простаивать на остановкахПассажиры теперь вынуждены больше времени простаивать на остановкахФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин, рассказывая о скором запуске стационарных терминалов для оплаты проезда, отметил, что у «КалининградГорТранса» есть острый дефицит кадров. Введение в эксплуатацию новых приборов, по словам вице-мэра, должно исправить эту ситуацию.

- Тот факт, что на многих маршрутах водители выполняют функции кондукторов – это следствие кадрового дефицита? – поинтересовались журналисты.

- Да, - ответил Кутин. - Автобусы ходят медленнее, и мы это понимаем. Мы проехали все населенные пункты, близлежащие к Калининграду, везде развесили объявления, обратились в центр занятости населения, обратились во все наши ВУЗы и образовательные учреждения среднего профиля. За прошлые две недели у нас 14 человек кондукторов пришли, но нужно еще порядка 150. Студентов к нам пришло, к сожалению, немного.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде сняли с линии два неисправных автобуса
Прокуратура: За три года в Калининградской области изъято 69 тыс литров «левого» алкоголя
«Игнорируют даже ГИБДД»: В Калининграде за сутки оштрафовали 42 пешехода-нарушителя
На ул. Батальной в Калининграде снесли два незаконных павильона
В Калининграде задержали уголовника за серию краж из квартир
Калининградец получил 4 года колонии-поселения за ДТП с тремя погибшими
Калининградка украла у своей матери 90 тысяч рублей
В Советске полицейские спасли пенсионерку, лежащую без сознания в своей квартире
В Калининграде откроется выставка работ участников пленэра в Музее Донелайтиса
Уголовное дело калининградца, сбившего женщину с детской коляской, передано в СКР
В Калининграде начали чистить танк-памятник на ул. Соммера
Стационарные терминалы в городских автобусах Калининграда начнут работать в середине декабря
Калининградец дал взятку полицейскому, спасая бывшую жену от крупного штрафа
В Калининграде выставили на продажу «Янтарный сказ»
Полиция и волонтеры разыскали пропавшую 16-летнюю калининградку
На польской границе задержали калининградку за неоплаченный штраф
Лоукостер «Победа» обсуждает открытие рейса из Калининграда в Сочи
Озерам Шенфлиз и Пелавское в Калининграде решили официально присвоить привычные названия
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды
В Калининграде ушла из больницы и пропала 16-летняя девушка
Ветеран карате из Калининграда завоевал серебро чемпионата мира в Японии
Спасатели помогли рыбакам, которые заблудились в тумане в районе мыса Таран
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
По ул. Комсомольской в Калининграде временно прекращается движение троллейбусов