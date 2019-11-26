В Советске полицейские спасли пенсионерку, лежащую без сознания в своей квартире

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-26T14:30:56+03:00

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В минувшую пятницу в полицию Советска обратились жители одного из домов по улице Комсомольская. Они сообщили, что их пожилая соседка долгое время не выходит из квартиры.

Как сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая, прибывший на место участковый опросил жильцов дома и вызвал сотрудников экстренных служб и управляющей компании. Также к дому подогнали автовышку.

Поднявшись на уровень четвертого этажа, полицейский увидел, что женщина лежит без сознания. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и передали пенсионерку медикам. Сейчас она находится в больнице под наблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU