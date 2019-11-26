В Советске полицейские спасли пенсионерку, лежащую без сознания в своей квартире
В минувшую пятницу в полицию Советска обратились жители одного из домов по улице Комсомольская. Они сообщили, что их пожилая соседка долгое время не выходит из квартиры.
Как сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая, прибывший на место участковый опросил жильцов дома и вызвал сотрудников экстренных служб и управляющей компании. Также к дому подогнали автовышку.
Поднявшись на уровень четвертого этажа, полицейский увидел, что женщина лежит без сознания. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и передали пенсионерку медикам. Сейчас она находится в больнице под наблюдением.
ИСТОЧНИК KP.RU