Калининградка украла у своей матери 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-26T14:30:16+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли кражу крупной суммы с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 61-летняя горожанка, с карты которой пропало 90 тысяч рублей. Правоохранители довольно быстро установили, что деньги украла родная дочь потерпевшей, которая тайно перевела их на свой счет, а затем удалила сообщение с отчётом о финансовой операции.

Теперь на 31-летнюю дочь завели уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU