Калининградец получил 4 года колонии-поселения за ДТП с тремя погибшими
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Гусеве вынесли приговор водителю, по вине которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В январе 2017 года 29-летинй водитель «Мерседеса» в Нестеровском районе выехал на полосу встречного движения и в лобовую врезался в БМВ.
В результате ДТП погибли 21-летние супруги, ехавшие в БМВ. Также по дороге в больницу скончалась супруга виновника ДТП. Его 4-летний сын был прооперирован и выжил.
ИСТОЧНИК KP.RU