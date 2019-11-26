Калининградец получил 4 года колонии-поселения за ДТП с тремя погибшими

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-26T14:38:27+03:00

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В Гусеве вынесли приговор водителю, по вине которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В январе 2017 года 29-летинй водитель «Мерседеса» в Нестеровском районе выехал на полосу встречного движения и в лобовую врезался в БМВ.

В результате ДТП погибли 21-летние супруги, ехавшие в БМВ. Также по дороге в больницу скончалась супруга виновника ДТП. Его 4-летний сын был прооперирован и выжил.

ИСТОЧНИК KP.RU