В Калининграде задержали уголовника за серию краж из квартир

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-26T14:44:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде полицейские задержали местного жителя по подозрению в серии краж из квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее в полицию обратилась 64-летняя горожанка. Пенсионерка сообщила, что в прихожую ее дома вошел неизвестный и украл сумку, в которой было 32 тыс рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена. Им оказался 41-летний ранее судимый за кражу калининградец.

«Выяснилось, что злоумышленник шел по улице в одном из городских СНТ и дергал ручки на дверях. Найдя незапертую дверь, злоумышленник проник в помещение и совершил кражу сумки», - сообщили в полиции.

По предварительным данным, мужчина причастен минимум к двум эпизодам квартирных краж, совершенных аналогичным способом, добавили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU