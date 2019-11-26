В Калининграде задержали уголовника за серию краж из квартир
В Калининграде полицейские задержали местного жителя по подозрению в серии краж из квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее в полицию обратилась 64-летняя горожанка. Пенсионерка сообщила, что в прихожую ее дома вошел неизвестный и украл сумку, в которой было 32 тыс рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена. Им оказался 41-летний ранее судимый за кражу калининградец.
«Выяснилось, что злоумышленник шел по улице в одном из городских СНТ и дергал ручки на дверях. Найдя незапертую дверь, злоумышленник проник в помещение и совершил кражу сумки», - сообщили в полиции.
По предварительным данным, мужчина причастен минимум к двум эпизодам квартирных краж, совершенных аналогичным способом, добавили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU