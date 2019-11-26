На ул. Батальной в Калининграде снесли два незаконных павильона

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-26T15:27:59+03:00

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Во вторник на улице Батальной в Калининграде снесли два незаконных торговых павильона. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Владельцы торговых точек несколько лет назад заключили с мэрией официальные договоры, однако разрешённой площади им показалось мало, поэтому каждый из торговцев захватил дополнительно по 6-8 «квадратов». Власти города обратились в суд, но даже решения о демонтаже павильонов коммерсанты больше года не пытались выполнить.

«В итоге, один из них, узнав накануне о грядущем сносе силами мэрии, решил-таки разобрать свою палатку самостоятельно, ну а другой проигнорировал и эту информацию, поэтому придётся ему ещё и счёт на несколько тысяч оплатить за демонтаж», - заявили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU