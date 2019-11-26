«Игнорируют даже ГИБДД»: В Калининграде за сутки оштрафовали 42 пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-26T15:54:22+03:00

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В Калининградской области прошел очередной этап профилактического мероприятия «Пешеход на переход». За сутки инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 42 нарушителя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции отметили, что некоторые пешеходы игнорировали требования сотрудников ГИБДД и продолжали нарушать Правила дорожного движения.

«Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Для того, чтобы обезопасить себя, пешим участникам движения рекомендуется использовать, в темное время суток, световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения ДТП», - добавили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU