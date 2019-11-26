Прокуратура: За три года в Калининградской области изъято 69 тыс литров «левого» алкоголя

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-26T16:01:33+03:00

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За последние три года в Калининградской области из незаконного оборота изъято более 69 тысяч литров контрафактного спирта и алкоголя. Общая стоимость «пойла» составила свыше 30 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За незаконную продажу алкоголя было привлечено к уголовной ответственности 5 физических лиц и 14 предпринимателей. Еще 11 человек привлекли к ответственности не неоднократную продажу спиртного детям.

22 уголовных дела по «алкогольным делам» уже направлено в суды, виновные лица осуждены к различным мерам наказания, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU