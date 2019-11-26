2019-11-26T16:01:33+03:00
Общество

Прокуратура: За три года в Калининградской области изъято 69 тыс литров «левого» алкоголя

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последние три года в Калининградской области из незаконного оборота изъято более 69 тысяч литров контрафактного спирта и алкоголя. Общая стоимость «пойла» составила свыше 30 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За незаконную продажу алкоголя было привлечено к уголовной ответственности 5 физических лиц и 14 предпринимателей. Еще 11 человек привлекли к ответственности не неоднократную продажу спиртного детям.

22 уголовных дела по «алкогольным делам» уже направлено в суды, виновные лица осуждены к различным мерам наказания, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде сняли с линии два неисправных автобуса
«Игнорируют даже ГИБДД»: В Калининграде за сутки оштрафовали 42 пешехода-нарушителя
На ул. Батальной в Калининграде снесли два незаконных павильона
В Калининграде задержали уголовника за серию краж из квартир
Калининградец получил 4 года колонии-поселения за ДТП с тремя погибшими
Калининградка украла у своей матери 90 тысяч рублей
В Советске полицейские спасли пенсионерку, лежащую без сознания в своей квартире
В Калининграде водители общественного транспорта вынуждены работать за кондукторов
В Калининграде откроется выставка работ участников пленэра в Музее Донелайтиса
Уголовное дело калининградца, сбившего женщину с детской коляской, передано в СКР
В Калининграде начали чистить танк-памятник на ул. Соммера
Стационарные терминалы в городских автобусах Калининграда начнут работать в середине декабря
Калининградец дал взятку полицейскому, спасая бывшую жену от крупного штрафа
В Калининграде выставили на продажу «Янтарный сказ»
Полиция и волонтеры разыскали пропавшую 16-летнюю калининградку
На польской границе задержали калининградку за неоплаченный штраф
Лоукостер «Победа» обсуждает открытие рейса из Калининграда в Сочи
Озерам Шенфлиз и Пелавское в Калининграде решили официально присвоить привычные названия
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды
В Калининграде ушла из больницы и пропала 16-летняя девушка
Ветеран карате из Калининграда завоевал серебро чемпионата мира в Японии
Спасатели помогли рыбакам, которые заблудились в тумане в районе мыса Таран
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
По ул. Комсомольской в Калининграде временно прекращается движение троллейбусов