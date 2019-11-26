В Калининграде сняли с линии два неисправных автобуса

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-26T16:19:01+03:00

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В Калининграде прокуратура Центрального района не допустила к перевозкам пассажиров два неисправных автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Грубые нарушения в сфере безопасности дорожного движения были выявлены в ООО «Вест Лайн 1». Компания выпустила на линию два неисправных автобуса. В одном из них были неисправные тормоза, во втором автобусе на задней оси была поврежденная резина.

На сотрудника компании, ответственного за проверку автобусов, завели административное дело по статье «Выпуск на линию транспортного средства имеющего неисправности» и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU