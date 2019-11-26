2019-11-26T16:19:01+03:00
Общество

В Калининграде сняли с линии два неисправных автобуса

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде прокуратура Центрального района не допустила к перевозкам пассажиров два неисправных автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Грубые нарушения в сфере безопасности дорожного движения были выявлены в ООО «Вест Лайн 1». Компания выпустила на линию два неисправных автобуса. В одном из них были неисправные тормоза, во втором автобусе на задней оси была поврежденная резина.

На сотрудника компании, ответственного за проверку автобусов, завели административное дело по статье «Выпуск на линию транспортного средства имеющего неисправности» и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сами пропадают, а основания остаются»: В мэрии Калининграда не могут понять, что происходит с городскими урнами
Конькобежцы из Калининграда завоевали два серебра европейского первенства по шорт-треку
За неделю в Калининграде привлекли к ответственности почти 100 водителей автобусов
Власти анонсировали «новые технологии» при дорожном ремонте в 2020 году в Калининградской области
Суд обязал власти Балтийска отремонтировать дороги на четырех улицах
Президент Гданьска: Мы пишем письма и работаем, чтобы вернуть МПП
Калининградец до смерти избил приятеля, с которым парился в бане
Калининград занял 25-е место в рейтинге городов по качеству жизни
Полиция Гусева объявила в розыск водителя, попавшегося на повторном пьяном вождении
На польской границе задержали калининградца на угнанном микроавтобусе
Ярошук: Теперь понимаю, что уничтожение трамвая в Калининграде было ошибкой
Уволившись из "Калининград-ГорТранса", Анатолий Мухомор возглавил транспортный комплекс Сочи
Жительница Советска пробила колесо в яме и засудила дорожников
В Балтрайоне могут построить гигантский спортивно-развлекательный центр
Прокуратура: За три года в Калининградской области изъято 69 тыс литров «левого» алкоголя
«Игнорируют даже ГИБДД»: В Калининграде за сутки оштрафовали 42 пешехода-нарушителя
На ул. Батальной в Калининграде снесли два незаконных павильона
В Калининграде задержали уголовника за серию краж из квартир