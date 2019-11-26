2019-11-26T16:39:37+03:00
Общество

В Балтрайоне могут построить гигантский спортивно-развлекательный центр

Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Ярошук
Кирилл Алексеев
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Депутат Госдумы Александр Ярошук заявил журналистам, что в Московском районе может появиться крупный торгово-развлекательный центр, совмещенный со спортивно-оздоровительным комплексом.

- Нам в области необходимо еще построить, как минимум, пять физкультурно-оздоровительных центров - в Балтийске, Гурьевске, Черняховске, Гвардейске, а также Московском районе Калининграда, - сказал Ярошук. - Наш думский комитет поддержал эту инициативу. На федеральную программу (в рамках которой идет финансирование строительства ФОКов - Ред.) добавили 2 млрд рублей, теперь в январе Калининградской области важно будет в нее попасть.

По словам Ярошука, процесс выделения средств на спортивные центры ускоряет частная инициатива.

- Когда частные структуры готовы финансировать 30-50 процентов стоимости ФОКа, государство быстрее выделяет деньги. Сейчас с губернатором мы ищем инвестора для строительства в Московском районе крупного торгового центра с развлекательной составляющей и спортивным комплексом. Полноценным - чтобы там и лед был, и вода. Это будет очень востребовано. Население Московского района -168 тысяч человек, а спортивного комплекса нет.

По словам депутата, новый комплекс может появиться в районе улицы Карамзина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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