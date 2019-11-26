Жительница Советска пробила колесо в яме и засудила дорожников

СЕГОДНЯ 16:45 2019-11-26T16:46:38+03:00

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В Советске суд взыскал с коммунального предприятия ущерб, причиненный ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В июне этого года жительница города ехала по улице Гастелло и попала передним колесом в выбоину. В результате происшествия была повреждена шина левого переднего колеса, из-за чего женщине пришлось менять обе шины передних колес. Ущерб составил 12,2 тысяч рублей.

Горожанка обратилась в суд с иском к МБУ «Благоустройство» - именно это бюджетное учреждение было ответственно за содержание дороги.

Суд установил, что учреждение ненадлежащим образом выполнило свои обязательства по содержанию дорог, в результате чего истица попала в ДТП. И взыскал с МБУ «Благоустройство» ущерб и судебные расходы – всего 17 688 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU