Уволившись из "Калининград-ГорТранса", Анатолий Мухомор возглавил транспортный комплекс Сочи

СЕГОДНЯ 16:46 2019-11-26T17:55:33+03:00

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Недавно покинувший пост директора муниципального предприятия "Калининград-ГорТранс" Анатолий Мухомор возглавил транспортный комплекс Сочи. Об этом сообщил журналистам депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук.

- Александр Мухомор уехал командовать всем транспортным комплексом в Сочи. Он был таможенником, парнем образованным, дисциплинированным, быстро схватывал, но многому надо было учить, он выучился и стал хорошим руководителем, - сказал Ярошук.

Бывший мэр Калининграда добавил, что стать хорошим специалистом Анатолию Мухомору также помогла супруга. Напомним, что Светлана Мухомор на протяжении нескольких лет занимала должность первого вице-мэра Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU