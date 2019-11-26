2019-11-26T16:53:43+03:00
Общество

Ярошук: Теперь понимаю, что уничтожение трамвая в Калининграде было ошибкой

Трамвайную систему следовало сохранить, считает депутат Госдумы
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук признался, что ликвидация трамвайной сети в Калининграде, которая происходила в последние 30 лет, было стратегической ошибкой.

- В Калининграде было 17 трамвайных линий, у немцев еще больше, сейчас, как вы знаете, осталось две, - сказал Ярошук, отметив, что решения о ликвидации трамваев на улицах Горького и Александра Невского было неверным. - Хорошо, что мы оставили выделенные линии на проспекте Победы и улице Тельмана, возможно, они пригодятся.

Вместе с тем, Александр Ярошук отметил, что трамвайная сеть дотируется во всем мире, однако в городах Европы транспортная система построена таким образом, что именно трамвай пользуется повышенным спросом у пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сами пропадают, а основания остаются»: В мэрии Калининграда не могут понять, что происходит с городскими урнами
Конькобежцы из Калининграда завоевали два серебра европейского первенства по шорт-треку
За неделю в Калининграде привлекли к ответственности почти 100 водителей автобусов
Власти анонсировали «новые технологии» при дорожном ремонте в 2020 году в Калининградской области
Суд обязал власти Балтийска отремонтировать дороги на четырех улицах
Президент Гданьска: Мы пишем письма и работаем, чтобы вернуть МПП
Калининградец до смерти избил приятеля, с которым парился в бане
Калининград занял 25-е место в рейтинге городов по качеству жизни
Полиция Гусева объявила в розыск водителя, попавшегося на повторном пьяном вождении
На польской границе задержали калининградца на угнанном микроавтобусе
Уволившись из "Калининград-ГорТранса", Анатолий Мухомор возглавил транспортный комплекс Сочи
Жительница Советска пробила колесо в яме и засудила дорожников
В Балтрайоне могут построить гигантский спортивно-развлекательный центр
В Калининграде сняли с линии два неисправных автобуса
Прокуратура: За три года в Калининградской области изъято 69 тыс литров «левого» алкоголя
«Игнорируют даже ГИБДД»: В Калининграде за сутки оштрафовали 42 пешехода-нарушителя
На ул. Батальной в Калининграде снесли два незаконных павильона
В Калининграде задержали уголовника за серию краж из квартир