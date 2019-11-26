Ярошук: Теперь понимаю, что уничтожение трамвая в Калининграде было ошибкой

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-26T16:53:43+03:00

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Депутат Госдумы, бывший мэр Калининграда Александр Ярошук признался, что ликвидация трамвайной сети в Калининграде, которая происходила в последние 30 лет, было стратегической ошибкой.

- В Калининграде было 17 трамвайных линий, у немцев еще больше, сейчас, как вы знаете, осталось две, - сказал Ярошук, отметив, что решения о ликвидации трамваев на улицах Горького и Александра Невского было неверным. - Хорошо, что мы оставили выделенные линии на проспекте Победы и улице Тельмана, возможно, они пригодятся.

Вместе с тем, Александр Ярошук отметил, что трамвайная сеть дотируется во всем мире, однако в городах Европы транспортная система построена таким образом, что именно трамвай пользуется повышенным спросом у пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU