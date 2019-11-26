На польской границе задержали калининградца на угнанном микроавтобусе
.Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
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На польской границе задержали жителя Калинингрсдкой области на микроавтобусе, который числился угнанным. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел накануне в пункте пропуска в Безледах. В ходе проверки сотрудники пограничной службы установили, что микроавтобус «Фольксваген», которым управляя 61-летний калининградец, был угнал в Андорре еще в 2010 году.
В результате автомобиль был задержан, калининградец же дал объяснения польским пограничникам и уехал в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU