На польской границе задержали калининградца на угнанном микроавтобусе

СЕГОДНЯ 17:03 2019-11-26T17:03:16+03:00

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На польской границе задержали жителя Калинингрсдкой области на микроавтобусе, который числился угнанным. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел накануне в пункте пропуска в Безледах. В ходе проверки сотрудники пограничной службы установили, что микроавтобус «Фольксваген», которым управляя 61-летний калининградец, был угнал в Андорре еще в 2010 году.

В результате автомобиль был задержан, калининградец же дал объяснения польским пограничникам и уехал в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU