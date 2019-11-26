2019-11-26T17:10:55+03:00
Общество

Полиция Гусева объявила в розыск водителя, попавшегося на повторном пьяном вождении

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Гусева объявила в розыск 36-летнего Алексея Амплеева, который скрывается от суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина обвиняется в повторном пьяном вождении. Ему грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волос темный коротко стриженный.

Гражданам, располагающим информацией о его местонахождении, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 3-23-32, 02 или 102. Также круглосуточно работает «телефон доверия» УМВД России по Калининградской области: 8 (4012) 551-066.

ИСТОЧНИК KP.RU

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