Калининград занял 25-е место в рейтинге городов по качеству жизни

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-26T17:32:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Финансовый университет при правительстве РФ представил ежегодный рейтинг городов России с самым высоким качеством жизни.

Исследования проводились в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек. Основой для составления рейтинга стали мнения жителей о работе служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитии образования и культурной инфраструктуры, состоянии жилого фонда и благоустройство города, работе местных властей, качестве медицинского обслуживания.

Калининград в итоговом рейтинге занял 25-е место. Рейтинг же возглавила Казань. Второе место досталось Грозному, третье – Тюмени. Краснодар получил четвертое место, а вот Москва и Санкт-Петербург – пятое и шестое места.

ИСТОЧНИК KP.RU