2019-11-26T17:33:41+03:00
Происшествия

Калининградец до смерти избил приятеля, с которым парился в бане

В процессе распития спиртного мужчины вспомнили о давнем конфликте между ними
Игорь ОРЕХОВ
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До 15 лет лишения свободы грозит жителю города Гусев, до смерти забившему своего знакомого.

Инцидент произошел в частной бане на местном проспекте Ленина. Помимо того, что парились и мылись, мужчины еще и активно распивали горячительные напитки. В процессе чего и поссорились – да так крепко, что 29-летний гусевец тумаками вытолкал 45-летнего оппонента на улицу, там повалил наземь и продолжил избивать уже ногами. Удовлетворившись, наконец, результатом, оттащил свою жертву подальше и скрылся. От полученных травм избитый позже скончался в больнице, куда был доставлен.

- Причиной ссоры стал давний конфликт, - уточнили в Черняховском межрайонном следственном отделе регионального управления СКР. - На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи, грабежи, разбой и другие преступления, был избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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